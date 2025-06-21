На Енисее произошел новый выброс нефтепродуктов

На Енисее второй раз за месяц произошел выброс нефтепродуктов

На реке Енисей второй раз за месяц произошел выброс нефтяных продуктов при подготовке к подъему затонувшего на Казачинском пороге теплохода. Об этом сообщил глава Казачинского района Красноярской области Юрий Озерских в своем Telegram-канале.

«При подготовке к подъему затонувшего судна на произошел новый выброс нефтепродуктов на Енисее. Объем выброса в акваторию пока неизвестен. Со вчерашнего вечера всю ночь и до сих пор спасатели активно сдерживают распространение нефтяного пятна при помощи боновых заграждений и обработки акватории реки жидким и сухим сорбентом», — отметил глава района.

Озерских предупредил жителей прибрежных населенных пунктов Казачинского района о последствиях чрезвычайного происшествия и порекомендовал им временно воздержаться от использования воды из Енисея для питья, а также в бытовых и хозяйственных нуждах.

9 июня в Енисей вылилось 30 тонн дизельного топлива с севшего на мель теплохода. По реке растянулась нефтяная пленка длиной 30 километров, след тянется от места ЧП.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Енисейского района, находившееся на реке судно получило пробоину. Причиной аварии стало подводное препятствие, с которым столкнулось судно. По факту произошедшего начата проверка.