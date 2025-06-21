Раскрыт самый защищенный от мошенников смартфон

В Kaspersky назвали iPhone самым защищенным от мошенников смартфоном

Смартфоны Apple остаются самыми защищенными от мошенников, раскрыл в беседе с РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025.

«На смартфонах от компании Apple, на iOS, которая проектировалась так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, мы меньше видим таких угроз», — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, именно открытость платформы Android привела к намного большей популярности их смартфонов в мире.

Ранее МВД предупредило россиян о схеме фишинга через подлинные письма от Google. Злоумышленники нашли уязвимость, позволяющую отправлять письма от имени американской компании.