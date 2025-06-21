Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:55, 21 июня 2025Культура

Цыганова обвинила «отмывающих» Лорак в развале России изнутри

Цыганова обвинила «отмывающих» Лорак в развале РФ изнутри
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Те, кто отмывают репутацию Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) и поддерживают ее в получении российского гражданства, являются пособниками «развала нашей Родины изнутри», заявила в своем Telegram-канале певица Виктория Цыганова.

Она обратила внимание на статьи в СМИ «явно заказного характера о том, что общественность, оказывается, поддерживает Лорак». «Операция "Паутина" продолжается по всем направлениям. Наша эстрада — бесовская паутина, которая опутывает всю нашу многострадальную Родину. Вы не патриотам претензии предъявляйте, а спросите лучше у Куек, за кого она — за Россию или за Украину», — говорится в публикации.

До этого Цыганова припомнила, что Лорак навещала бойцов Вооруженных сил Украины в 2014 году, но не выступала перед ранеными российскими военными после начала СВО, а 2022 и в 2023 году «писала посты с поддержкой Украины».

Лорак получила российский паспорт 9 июня. «Россия — страна, в которой я живу и работаю много лет и всегда верна своему слушателю», — рассказала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способные ударить по главному ядерному объекту Ирана бомбардировщики вылетели из США

    В США заявили об отсутствии в программе саммита НАТО заседания по Ближнему Востоку

    Цыганова обвинила «отмывающих» Лорак в развале России изнутри

    Россиянам раскрыли способы увеличить доход на пенсии

    Россия начала использовать новый тип дрона на Украине

    Менеджер Махачева назвал даты следующего поединка российского бойца UFC

    Несколько иранских военных погибли при ударе Израиля

    Слуцкий обвинил Запад в разрушении государственности Украины

    Израиль не захотел ждать две недели для решения Трампа о вступлении в конфликт с Ираном

    В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости