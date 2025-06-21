Цыганова обвинила «отмывающих» Лорак в развале России изнутри

Цыганова обвинила «отмывающих» Лорак в развале РФ изнутри

Те, кто отмывают репутацию Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) и поддерживают ее в получении российского гражданства, являются пособниками «развала нашей Родины изнутри», заявила в своем Telegram-канале певица Виктория Цыганова.

Она обратила внимание на статьи в СМИ «явно заказного характера о том, что общественность, оказывается, поддерживает Лорак». «Операция "Паутина" продолжается по всем направлениям. Наша эстрада — бесовская паутина, которая опутывает всю нашу многострадальную Родину. Вы не патриотам претензии предъявляйте, а спросите лучше у Куек, за кого она — за Россию или за Украину», — говорится в публикации.

До этого Цыганова припомнила, что Лорак навещала бойцов Вооруженных сил Украины в 2014 году, но не выступала перед ранеными российскими военными после начала СВО, а 2022 и в 2023 году «писала посты с поддержкой Украины».

Лорак получила российский паспорт 9 июня. «Россия — страна, в которой я живу и работаю много лет и всегда верна своему слушателю», — рассказала она.