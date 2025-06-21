Константинов: РФ и Украина помирятся после отказа Киева от идеи евроинтеграции

Россия и Украина помирятся, как только Киев окончательно избавится от «чуждой идеи» и «наркотической иллюзии» евроинтеграции. Такое условие в разговоре с РИА Новости назвал глава крымского парламента Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией», — отметил он. Собеседник агентства выразил уверенность, что страны помирятся «очень быстро», чему будут способствовать «генные корни единого народа».

Константинов также напомнил о временах гражданской войны. По его словам, тогда казалось, что помириться невозможно, однако в настоящее время уже никто не вспоминает, из какой он семьи — белых или красных.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ведущие государства Европы превращаются в главное препятствие на пути к миру на Украине. Он заявил, что лидеры Европейского союза и НАТО побуждают Киев к продолжению военных действий.