Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:47, 21 июня 2025Мир

В США заявили о грандиозном событии в России

Аналитик Слебода: ПМЭФ-2025 стал по-настоящему грандиозным событием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПМЭФ 2025

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)-2025 подтверждает, что Россия может организовывать мероприятия мирового масштаба. Об этом заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Garland Nixon.

Он отметил, что ПМЭФ был создан для демонстрации достижений России. В частности, привлекательность России для иностранных инвесторов подчеркнуло выступление президента РФ Владимира Путина. Эксперт назвал мероприятие «по-настоящему грандиозным событием».

Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ, который в 2025 году проходит в 28-й раз. Глава государства затронул темы инфляции в России, ВВП и уровня бедности, а также ответил на вопрос, ждет ли российская сторона капитуляции Украины для завершения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условие для восстановления отношений с Украиной

    Швейцария захотела отменить защитный статус беженца для украинцев

    Дед главкома ВСУ Сырского участвовал в Демянской операции во время ВОВ

    Россиянам раскрыли связь между лишним весом и алкоголем

    Названо стратегическое преимущество России в украинском конфликте

    Позитивное отношение иранской оппозиции к Израилю объяснили

    В Иране пригрозили США ответным ударом

    В США заявили о грандиозном событии в России

    Бывшая глава МИД Австрии сравнила жизнь в России и Европе

    Российский дрон уничтожил технику НАТО стоимостью два миллиарда долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости