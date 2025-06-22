Бывший президент «Локомотива» заявила о нехватке денег в российском футболе

Ольга Смородская заявила о нехватке денег в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскрыла причину участившихся скандалов в российском футболе. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, это связано с нехваткой денег. «Поэтому и возникают такие ситуации. Это только вредит нашему футболу, от этого нет никакой пользы», — заявила Смородская.

Ранее «Химки» и «Черноморец» не смогли пройти лицензирование для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). Кроме того, стало известно, что владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова арестовали за попытку дать взятку футбольном арбитру.

Ранее РПЛ опубликовала календарь на сезон-2025/2026. Он начнется 18 июля и завершится 17 мая.