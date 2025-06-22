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07:32, 23 июня 2025Спорт

Фитнес-тренер дал советы желающим уменьшить объем талии

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephanie Greene / Unsplash

Фитнес-тренер Сергей Серегин дал советы тем, кто хочет уменьшить объем талии. Об этом сообщает «Татар-информ».

Специалист рекомендовал ограничить потребление калорий, следить за качеством жиров, уделять внимание кардиотренировкам, соблюдать режим питания, контролировать продолжительность тренировки и обратиться к профессиональному тренеру.

«Только опытный наставник сможет подобрать индивидуальную программу питания и тренировок, соответствующую вашим целям и особенностям организма», — отметил Серегин.

Ранее Серегин назвал преимущества зумбы перед другими видами фитнеса. По словам специалиста, во время танцевальной тренировки у человека задействуется все группы мышцы одновременно.

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