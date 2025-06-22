Лавров поговорил по телефону с главой МИД Венгрии

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Сийярто

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом российское дипведомство сообщило в Telegram.

Лавров и Сийярто, в частности, поговорили об ударе США по ядерным объектам Ирана. Российский министр иностранных дел подчеркнул, что этот шаг стал новым опасным витком в эскалации конфликта, который уже нанес ущерб региональной и глобальной безопасности.

Кроме того, главы МИД стран обсудили российско-венгерские отношения.

Ранее МИД России осудил атаку США на три ядерных объекта Ирана. В российском ведомстве призвали выступить с докладом комиссию МАГАТЭ, а также заявили о необходимости реакции Совета Безопасности ООН.

В ночь на воскресенье, 22 июня, США атаковали три ядерных объекта Ирана. Уточнялось, что они располагались в Фордо, Натанзе и Исфахане.