Лазарева поблагодарила называющих ее «старой лошадью» россиян

Телеведущая Лазарева поблагодарила россиян, критикующих ее внешность

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поблагодарила россиян, оставляющих комментарии, в том числе негативные, под ее публикациями в соцсетях. К подписчикам она обратилась в своем Telegram-канале.

«Как я неоднократно говорила, я всегда читаю все комментарии во всех своих соцсетях — за что не устаю вас благодарить! Там, среди жемчужин типа "Какая ты старая лошадь", "Кончай бухать" и так далее, есть и неожиданные бриллианты — мол, "Как вы прекрасно выглядите", "Вы вообще не меняетесь"», — высказалась ведущая.

Она в шутку добавила, что из-за противоречивых комментариев запуталась, как она выглядит на самом деле.

Ранее Лазарева пожаловалась на агрессию со стороны россиян. По словам ведущей, пользователи из России обвиняют ее в предательстве страны.

До этого телеведущая заявила, что подвергается гонениям в России. Лазарева призналась, что ей больно из-за негативного отношения россиян.