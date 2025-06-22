Mysl Polska: Украина выдумала обвинения в адрес России в похищении детей

Обвинения Украины в адрес России в похищении украинских детей не соответствуют действительности. С таким утверждением выступил журналист Матеуш Пискорский в статье для польской газеты Mysl Polska.

Он отметил, что Россия, вопреки заявлениям СМИ, не могла похитить украинских детей из прифронтовых районов с целью их «русификации», поскольку большинство проживающих там семей являются русскоязычными.

«Поэтому не очень понятно, кто, как и зачем стал бы их "русифицировать". И снова — Киев не представил никаких имен, доказательств и конкретики в пользу тезиса о якобы преступлении [Президента России Владимира] Путина по похищению детей», — указал журналист.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что более сотни детей, которые приписывали России в качестве якобы похищенных, были найдены в Германии.