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11:36, 23 июня 2025Наука и техника

ИИ Apple обвинили в нанесении ущерба акционерам компании

На Apple подали в суд из-за нанесения ущерба голосовым помощником Siri
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Функция искусственного интеллекта (ИИ) от Apple могла нанести финансовый ущерб компании и ее акционерам. Об этом сообщает издание MacRumors.

В конце июня крупный акционер Apple Эрик Такер подал на корпорацию в суд Калифорнии, обвинив IT-гиганта в нарушениях федеральных законов США о ценных бумагах. По словам Такера, в 2024 году Apple анонсировала выпуск «более умной» версии Siri на основе ИИ, однако голосовой ассистент так и не обновили.

Эрик Такер и другие держатели акций корпорации заявили, что из-за своей ошибки Apple нанесла вред стоимости ценных бумаг и акционерам компании. После того как стало известно о переносе запуска новой Siri на основе ИИ, акции корпорации упали на 13 процентов за неделю.

«Инвесторы не знали, что у Apple не было функционального прототипа этих передовых функций Siri на основе ИИ», — заметили юристы Эрика Такера. Также они не могли предположить, что запуск iPhone 16 осенью 2024 года пройдет без запуска нейросети Apple Intelligence.

По словам журналистов MacRumors, иск Такера оказался далеко не первым в своем роде. В Apple пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее Таганский суд Москвы принял решение оштрафовать корпорацию Apple на шесть миллионов рублей. Известно, что заседания, на которых было принято это решение, прошли в закрытом режиме.

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