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16:40, 23 июня 2025Путешествия

Чиновницу из Абхазии уволили после слов о нищих российских туристах

Mash: Кристину Лакербая уволили из Минтуризма Абхазии после слов о россиянах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотрудницу Министерства туризма Абхазии Кристину Лакербая уволили после слов о том, что республике не нужны нищие российские туристы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на министра туризма республики Астамура Логуа.

Глава ведомства оправдался, заметив, что в Абхазии рады всем гостям. По его словам, негативного отношения к приезжим «в культурном коде абхазского народа нет».

22 июня чиновница Кристина Лакербая заявила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы. По ее словам, такие гости республике не нужны, потому что она не получит доход, на который рассчитывала.

Слова сотрудницы министерства вызвали резкую критику в российских СМИ и соцсетях, люди призвали наказать ее. Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков заявил, что значительная часть экономических успехов Абхазии, в том числе в сфере туризма, совершается за счет россиян.

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