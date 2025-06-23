«РБ Спорт»: Московское «Динамо» потребовало с РФС 50 тысяч рублей штрафа

Московское «Динамо» потребовало с Российского футбольного союза 50 тысяч рублей штрафа. Об этом стало известно «РБ Спорт».

Клуб обвиняет организацию в нарушении условий конфиденциальности при прохождении процедуры лицензирования. По мнению «Динамо», генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов неправомерно сделал публичное заявление о том, что клуб несколько лет не мог предоставить контракт на стадион, а потому получил временную лицензию.

«Динамо» ожидает выплаты штрафа в 30-дневый срок. Кроме того, клуб выступил с инициативой внести изменения в правила по лицензированию с целью ужесточения ответственности за раскрытие конфиденциальных данных.

«Динамо» в минувшем сезоне заняло пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Новый сезон стартует 18 июля.

