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17:32, 23 июня 2025Россия

Генерал-майор заявил о двух годах последствий из-за массированного удара России по Киеву

Генерал-майор Попов: Удар ВС РФ по Киеву затормозит работу лабораторий Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Массированный удар Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по Киеву, осуществленный в ночь на 23 июня, на два года затормозит работу ряда расположенных там предприятий. О возможных последствиях атаки рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК».

По его словам, своими действиями Российская армия «сделала шаг на два года вперед». Офицер подчеркнул, что удары по заводу «Антонов» и политехническому институту имени Сикорского имеют стратегическое значение, так как там создается «идеология конструкторской мысли и технологических новшеств авиакосмической отрасли» Украины, закладывая основу для развития специалистов этого направления, что имеет большое значение для создания вертолетов, самолетов и беспилотников.

Попов считает, что в результате атаки не просто приостановится сборка дронов, но и замедлится развитие украинского авиастроения. «Научно-исследовательские лаборатории будут вынуждены сделать перерыв в работе, пока их перевезут на новое место. Ясно, что прямо завтра мы результата не увидим. Но задержка скажется очень серьезно в перспективе. Работы затормозятся года на два точно», — сказал он.

Ранее информацию об ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области подтвердило Минобороны России. В ведомстве добавили, что также поражена инфраструктура военного аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения ВМС Украины.

До этого в сети появились кадры охваченного огнем здания КПИ имени Сикорского. По данным военкоров, там производились дроны для Вооруженных сил Украины

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