Мародеров обвинили в убийстве начальника военной полиции под Курском. Как они проникают в приграничье и что о них известно?

Подозреваемые в убийстве начальника военной полиции Жарова мародеры задержаны

22 июня в Суджанском районе Курской области погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным «Жара». По официальным данным, он пытался задержать мародеров и был убит. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, подозреваемые были задержаны. Опрошенные «Лентой.ру» активисты и волонтеры подтвердили, что в приграничье действуют банды мародеров, которые крадут имущество из домов беженцев и обворовывают магазины.

«Есть десятки видеозаписей»

Военный корреспондент и волонтер Владимир Каширин рассказал «Ленте.ру», что ему известны случаи мародерства в Курской области. Он сам стал свидетелем того, как некие люди выносили имущество из одного из домов.

Я слышал много подобных историй — как кто-то заходил в дома к мирным и вытаскивал ценности. И сам видел, как какие-то люди выносили что-то большое из дома, похожее на шкаф. Может быть, это был сейф. На боевых действиях часто происходят подобные случаи и трудно отследить, кто именно выносит вещи. Слышал о случаях мародерства в Казачьей и Малой Локне Владимир Каширин волонтер

Как «Ленте.ру» рассказал активист и общественник из Курска Владимир Синельников, оказаться в приграничье мародерам не составляет труда.

«Проехать туда довольно просто. Местность контролируется только в ключевых точках. Можно проскочить», — сказал он.

Ранее Синельников рассказывал, что мародеры действуют в приграничных районах, больше всего пострадавших от боев и оккупации. Злоумышленников привлекают дома местных жителей, магазины и автозаправки.

Еще в декабре 2024-го было известно о случаях мародерства в районах, куда не заходили ВСУ — Кореневском и Глушковском. Синельников отмечал, что в некоторые дома в Глушковском районе мародеры заходили по три раза, чтобы вынести все ценное.

Есть массовые случаи мародерства. О Глушковском районе говорил глава района Павел Золотарев. О Кореневском районе много говорили в соцсетях. У меня есть десятки видеозаписей с камер наблюдения в магазинах, на заправках, которые свидетельствуют об этом Владимир Синельников общественник

Руководитель фонда помощи военнослужащим «От сердца к сердцу» Евгения Ковалева рассказала, что случаи мародерства во время оккупации зафиксированы со стороны солдат ВСУ, но в ряде случаев мародерами становятся приезжие и даже сами беженцы.

Есть цыгане, которые мародерят по району, есть нечестные на руку люди, которые приезжают якобы посмотреть хозяйство и дом, но воруют вещи у соседей. Есть случай, когда военные с той стороны обокрали дом родственников ветерана Великой Отечественной войны. Одного из них поймали и обнаружили у него награды ветерана. Военные обратились ко мне с просьбой найти родственников. Его родственницу эвакуировали, так как в ее дом попал дрон. Мы с ней связались, она готова встретиться и забрать награды Евгения Ковалева общественница

«Магазины и склады разграблены»

В апреле 2025 года СМИ сообщали о бандах украинских мародеров в Курской области. Тогда говорилось, что в область вошли украинцы, живущие в приграничной зоне.

В марте один из офицеров рассказывал, что после вторжения и грабежей многие населенные пункты превратились в «пустыню».

«Магазины и склады разграблены, квартиры и частные дома тоже. Украдено и вывезено буквально все. На стенах встречается свастика и мат. При этом дома и автомобили заминированы, как и "зеленка" (лесополосы). Все превращено в огневые точки и позиции», — сказал он.

Местные жители на одной из улиц в освобожденной Судже Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Что известно о гибели Алексея Жарова

Начальник военной полиции Суджанского района Алексей Жаров с позывным «Жара» погиб в воскресенье, 22 июня, в Суджанском районе Курской области. По заявлениям властей, это произошло в результате перестрелки, которая началась, когда он попытался задержать мародеров.

В понедельник, 23 июня, стало известно о задержании подозреваемых в убийстве полицейского. Число и личности подозреваемых не раскрываются, как и детали произошедшего.

Известно, что Жаров служил сначала в Кореневском, а затем в Глушковском и Суджанском районах Курской области. Он помогал оставшимся в приграничье жителям.

«Его героический поступок — яркий пример преданности и истинного патриотизма. Он смело и самоотверженно служил своей Родине до последнего дня. Считаю, что военнослужащий посмертно достоин представления к награде», — заявил врио главы региона Хинштейн.