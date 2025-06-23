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11:26, 23 июня 2025Спорт

Мутко рассказал о беспокойстве Путина за российский футбол

Виталий Мутко рассказал о беспокойстве Владимира Путина за российский футбол
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший министр спорта и экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал об отношении к футболу президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, глава государства любит спорт в целом и футбол в частности. «Еще когда мы делали программу развития футбола, он меня спрашивал: почему у нас столько в стране людей, а мы не можем никак сборную хорошую собрать», — рассказал Мутко.

Он добавил, что президент выражал беспокойство очень давно. По словам Мутко, в тот момент в стране была острая нехватка футбольных полей.

Ранее Мутко сравнил чемпионаты мира по футболу в России и США. Он заявил, что американцы в 2026 году не смогут провести мундиаль лучше, чем россияне в 2018-м.

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