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19:49, 23 июня 2025Наука и техника

На Западе обеспокоились ростом производства Т-90М

Army Recognition: В России утроили темпы производства танков Т-90М «Прорыв»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Концерн «Уралвагонзавод» значительно нарастил выпуск танков Т-90М «Прорыв». Темпами производства российских машин обеспокоились в публикации западного издания Army Recognition.

«Последний отчет Conflict Intelligence Team указывает, что производство Т-90М утроилось по сравнению с уровнем 2020-2021 годов и может достичь 1000 единиц в год к 2028 году», — говорится в материале.

Автор отнес к основным преимуществам Т-90М относительно невысокую стоимость и масштабируемость производства. По его словам, использование проверенных технологий в модернизированном танке позволяет обеспечивать высокие темпы производства.

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Ранее в июне глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что Т-90М превосходит западные машины, которые поставляют Киеву, по защищенности, поскольку российский танк получил всеракурсную динамическую защиту.

В мае «Уралвагонзавод» сообщил, что количество выпускаемых в России танков Т-90М «Прорыв» постоянно увеличивается.

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