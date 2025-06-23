На Западе обеспокоились ростом производства Т-90М

Army Recognition: В России утроили темпы производства танков Т-90М «Прорыв»

Концерн «Уралвагонзавод» значительно нарастил выпуск танков Т-90М «Прорыв». Темпами производства российских машин обеспокоились в публикации западного издания Army Recognition.

«Последний отчет Conflict Intelligence Team указывает, что производство Т-90М утроилось по сравнению с уровнем 2020-2021 годов и может достичь 1000 единиц в год к 2028 году», — говорится в материале.

Автор отнес к основным преимуществам Т-90М относительно невысокую стоимость и масштабируемость производства. По его словам, использование проверенных технологий в модернизированном танке позволяет обеспечивать высокие темпы производства.

Ранее в июне глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что Т-90М превосходит западные машины, которые поставляют Киеву, по защищенности, поскольку российский танк получил всеракурсную динамическую защиту.

В мае «Уралвагонзавод» сообщил, что количество выпускаемых в России танков Т-90М «Прорыв» постоянно увеличивается.