Названы простые тесты для раннего выявления деменции

Врач Браун: Четыре теста помогают выявить деменцию за 15 лет до симптомов

Врач Даг Браун, возглавляющий отдел исследований Общества по борьбе с болезнью Альцгеймера в Великобритании, назвал четыре простых теста, которые помогают выявить признаки деменции за 15-18 лет до появления явных симптомов. Его советы публикует HuffPost.

Первые два теста, о которых рассказал эксперт, связаны с оценкой памяти и мышления. Врач проинструктировал, что нужно рассказать человеку историю, а затем попросить пересказать ее дважды: первый раз сразу, а второй — спустя время. Еще одним полезным инструментом для раннего выявления когнитивных нарушений врач назвал тест на модальность символов и цифр. По его словам, этот тест показывает, может ли человек уловить связь между образами и цифрами.

Также на риск деменции могут указать результаты тестов на общий кругозор, считает Браун.

По словам врача, низкие баллы этих тестов не означают, что у человека спустя годы появится деменция. Однако риск этого все же выше по сравнению с теми, кто легко справляется с заданиями.

Браун добавил, что ранняя диагностика заболевания позволила бы существенно замедлить прогрессирование деменции и улучшить качество жизни пациентов. Однако обычно люди замечают симптомы слишком поздно, а обращаются к врачу еще позже — в среднем через два года после появления первых подозрений.

Ранее кардиолог Ирина Васильева дала советы для профилактики деменции. Она рекомендовала для снижения риска развития слабоумия поддерживать адекватный уровень физической активности и контролировать вес.