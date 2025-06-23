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14:40, 23 июня 2025Наука и техника

Партию российских «КУБов» отправят на экспорт

«Калашников» отправит партию дронов-камикадзе «КУБ-Э» на экспорт
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Концерн «Калашников» выпустит партию дронов-камикадзе «КУБ-Э», которую отправят на экспорт. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

«АО "Концерн "Калашников" приступило к производству управляемых боеприпасов "КУБ-Э" в рамках очередного экспортного контракта, подписанного с российской стороны АО "Рособоронэкспорт"», — говорится в сообщении.

Беспилотный аппарат «КУБ-Э» предназначен для поражения одиночных и групповых объектов в тактической глубине противника. Боеприпас можно применять днем и ночью, а также при порывах ветра до 10 метров в секунду. С наземного пункта управления одновременно можно запустить до четырех дронов «КУБ».

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Отмечается, что в 2025 году существенно увеличили объемы производства «КУБов». В концерне подчеркнули, что производственные мощности позволяют полностью закрывать потребности российских заказчиков и поставлять изделия на экспорт.

В апреле «Калашников» сообщил, что военнослужащие и специалисты активно интересуются российскими дронами-камикадзе «КУБ» и разведывательными беспилотниками «СКАТ», которые демонстрировали на выставке IQDEX 2025 в Ираке.

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