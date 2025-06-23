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09:08, 23 июня 2025Россия

Российские пенсионерки отправились за черемшой и почти неделю выживали в тайге без воды

Красноярские пенсионерки отправились за черемшой и почти неделю выживали в тайге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Красноярском крае пенсионерки отправились за черемшой и почти неделю выживали в тайге без еды и воды. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По данным российского издания, женщины 1944 и 1958 годов рождения ушли на промысел в районе села Веселые ключи 16 июня и исчезли. Пять дней они продержались в лесу в ожидании помощи. Спустя некоторое время их заметили спасатели.

Пожилых женщин отвезли в больницу, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

До этого стало известно, что в Новосибирской области 72-летний пенсионер неделю пробыл в тайге без еды и воды и выжил. Сотрудникам экстренных служб удалось отыскать дедушку благодаря его же собакам. Животные по очереди дежурили возле мужчины и лаем звали на помощь. Их услышали волонтеры.

Ранее в Новгородской области пенсионерка два дня провела в лесу, питаясь снегом.

ЖЗЛ
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