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16:34, 23 июня 2025Спорт

Швейцарский клуб заявил о планах сыграть с «Зенитом»

Швейцарский клуб «Сьон» заявил о планах сыграть с «Зенитом»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Президент швейцарского футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константин заявил о планах по проведению товарищеского матча с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает Sport24.

Функционер отметил, что это может произойти во время летних сборов. «Мы не боимся никакой критики — "Сьон" не вмешивается в политику. Никаких проблем с ФИФА и УЕФА не будет, это не официальное соревнование», — заявил Константин.

В сентябре прошлого года в «Сьон» перешел полузащитник сборной России Антон Мирачук. В минувшем сезоне он провел 24 матча в чемпионате Швейцарии, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

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