США вместе с бомбами GBU-57 применили против Ирана «высокоскоростное оружие подавления»

Пентагон: США вместе с бомбами GBU-57 применили против Ирана оружие подавления

Военно-воздушные силы (ВВС) США вместе со снарядами GBU-57, считающимися самыми мощными неядерными американскими бомбами, применили против Ирана «высокоскоростное оружие подавления». Об этом со ссылкой на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна сообщает издание TWZ.

По данным Пентагона, основной удар по ядерным объектам в Иране нанесли семь стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, переносящие по две GBU-57. Их полет в заданные районы длился около 18 часов и включал несколько воздушных дозаправок. Для воздушного прикрытия B-2 Spirit использовались истребители четвертого и пятого поколений.

По словам Кейна, по мере приближения к ядерным объектам в Фордо и Натанзе американской стороной было применено «высокоскоростное оружие подавления», которое обеспечило безопасный проход стратегической авиации. Одновременно с этим истребители открыли упреждающий огонь по потенциальным ракетным угрозам класса «земля — воздух». Генерал не уточнил, о каком именно «высокоскоростном оружии подавления» идет речь.

По оценке авторов издания Говарда Олтмена, Тайлера Рогоуэя и Джозефа Тревитика, американская сторона могла применить одну из противорадиолокационных ракет семейства AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missile (HARM). Новейшей версией ракеты данного семейства, по словам обозревателей, выступает AGM-88E Advanced Antiradiation Guided Missile (AARGM). Этот боеприпас могут применять тактические самолеты ВВС и Военно-морских сил (ВМС) США, в частности, F-16CJ Viper, F/A-18E/F Super Hornet, F/A-18C/D Hornet и EA-18G Growler.

В июне 2020 года издание сообщило, что ВМС США впервые испытали ракету AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенную для уничтожения систем противоракетной обороны противника.

В марте портал Jane's 360 рассказал, что самолеты F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AARGM-ER.

Ракета AARGM-ER позволяет проникать в зону A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра) потенциального противника, уничтожая радары вражеских систем противовоздушной обороны. AARGM-ER создана на основе AGM-88E HARM. По сравнению со второй ракетой дальность применения первой выросла на 20-50 процентов (до 154-193 километров).