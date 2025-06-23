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07:37, 23 июня 2025Мир

Стало известно количество обученных Британией солдат ВСУ

Великобритания обучила 55 тысяч солдат ВСУ с 2022 года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Великобритания в рамках программы Interflex, предполагающей ускоренную подготовку солдат, обучила 55 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2022 года. Такое количество «Известиям» назвали в посольстве России в Лондоне.

«Interflex — одно из наиболее нашумевших и красноречивых проявлений комплексного британского военного содействия киевскому режиму с целью организации долговременного вооруженного противостояния с нашей страной "до последнего украинца"», — указано в сообщении.

Действие этой программы продлено до конца 2025 года. Помимо британцев, в ней участвуют инструкторы из еще 13 стран, включая Финляндию, Швецию, Данию и ряд других западных государств. Отдельно подчеркивается, что Британия может возобновить проведение курсов для ВСУ на Западной Украине.

Прежде стало известно, что на британских базах в рамках обучения солдат ВСУ специально воссоздаются боевые условия, приближенные к естественным.

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