Цены на нефть упали

Цены на нефть перешли к снижению после резкого роста из-за атаки США на Иран

Августовский фьючерс на нефть сорта Brent потерял более 5 процентов стоимости за последние сутки, опустившись до 76,45 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Накануне он поднимался выше 81 доллара за баррель на фоне неожиданного удара США по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане и ожиданий трейдеров, что Исламская Республика в ответ решится перекрыть Ормузский пролив.

Сентябрьский фьючерс на Brent падал до 75 долларов за баррель. Августовский фьючерс WTI снижался до 73,2 доллара, а сентябрьский — до 71,5 доллара.

Парламент Ирана призвал перекрыть Ормузский пролив, на который приходится 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). Решение еще должен одобрить Совет безопасности, и если оно будет принято, то нефтяной рынок испытает шок. По оценкам аналитиков, даже прекращение поставок на несколько дней может поднять стоимость сырья на мировых рынках в полтора-два раза.

Вместе с тем другие эксперты указывают, что для Ирана такое решение будет означать прекращение собственных поставок нефти, и пойти на него он вряд ли осмелится до тех пор, пока в состоянии заниматься экспортом сырья. Поскольку удары Израиля и США пока не касались объектов нефтяной инфраструктуры, то Тегеран перекрытием пролива может сделать хуже себе.