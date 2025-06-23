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18:15, 23 июня 2025Наука и техника

Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» баллистической ракеты

The Times: Украина начала массовое производство баллистической ракеты «Сапсан»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Wikipedia

Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан». Об этом пишет газета The Times.

По данным издания, дальность новой ракеты может составить 310 миль (498,9 километра), тогда как расстояние от украино-российской границы до Москвы, как уверяет The Times, равняется 300 милям (482,8 километра). Газета отмечает, что «Сапсан» имеет боевую часть массой 480 килограмма.

На вопрос о том, сможет ли новая ракета «достать до Москвы», глава офиса президента Украины Андрей Ермак ответил уклончиво. «Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем удивить наших врагов во многих случаях», — сказал политик.

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В апреле ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института Латинской Америки Российской академии наук Александра Степанова писал, что «Сапсан» может получить ракетное вооружение производства стран НАТО.

В том же месяце Минобороны России сообщило, что российские войска ударили по месту проведения испытаний украинского «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS).

В январе президент Украины Владимир Зеленский приказал ускорить создание баллистических ракет для Вооруженных сил страны.

В том же месяце он показал видео с запуском ракеты «Сапсан».

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