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21:47, 23 июня 2025Интернет и СМИ

В Британии сравнили требования Трампа с изнасилованием

Британский дипломат Прауд сравнил идеи Трампа по Ирану с изнасилованием
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Предложения президента США Дональда Трампа по переговорам с Ираном после ударов можно сравнить с угрозой повторного изнасилования. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд на своей странице в социальной сети X.

«Просить Иран договариваться — это все равно, что просить жертву изнасилования извиниться, иначе ее снова изнасилуют», — написал Прауд.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп все еще заинтересован в мирном дипломатическом решении ситуации с Ираном.

До того американский лидер попытался оправдать возможную смену режима в Иране. По его словам, политически некорректно использовать термин «смена режима», но если нынешнее иранское руководство не в состоянии «сделать Иран снова великим», то режим можно было бы сменить.

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