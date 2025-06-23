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12:41, 23 июня 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о влиянии ближневосточного кризиса на украинский

Песков: Россия работает над урегулированием на Украине на экспертном уровне
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool via Reuters

Москва работает над урегулированием конфликта на Украине на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы продолжаем нашу работу в рамках диалога на экспертном уровне, который ведется. Он признан целесообразным», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о влиянии урегулирования ближневосточного кризиса на решение украинского.

Он также сообщил, что дата нового раунда переговоров с Украиной может определиться уже на этой неделе.

Ранее издание «Страна.ua» выяснило, что в двух из трех основных сценариев развития конфликта Израиля и Ирана его последствия могут негативно сказаться на Киеве. Так, затяжная конфронтация приведет к резкому повышению цен на нефть и росту бюджетных доходов России. Кроме того, завершение столкновения при посредничестве российского президента Владимира Путина повысит международную роль Москвы.

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