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14:47, 23 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на нападение на военную базу США в Сирии

Сенатор Климов: Атаку на военную базу США в Сирии могла провести третья сторона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Информация об атаке на военную базу США в Сирии могла появиться для дезинформации или провокации, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Андрей Климов. Об этом политик рассказал «Ленте.ру». Он предположил, что в атаке на военную базу могла участвовать спецслужба третьей стороны, которая хочет втянуть в еще больший конфликт США и Иран.

«Появление любой информации односторонней в условиях тех боевых действий, которые идут, может быть вызвано желанием дезинформировать противника или подставить противную сторону, так или иначе. Поэтому нам, во-первых, надо очень осмотрительно анализировать такую информацию, во-вторых, понимать, что Иран неоднократно заявлял о том, что не собирается терпеть атаки в свой адрес», — сказал Климов.

Он также предположил, что в атаке на военную базу США в Сирии могла участвовать спецслужба третьей стороны, которая хочет втянуть в еще больший конфликт США и Иран. Это могла быть не сама страна, а кто-то ей нанятый, уточнил Климов. По словам сенатора, американские базы в мире уязвимы для атак различных группировок.

«Иногда американские военные, в частности в 60-е годы, для того чтобы начать войну во Вьетнаме, сами спровоцировали конфликт вокруг своего флота в Тонкинском заливе, свалили это все на северовьетнамцев и втянулись в эту войну. Поэтому, кто в кого выстрелил, пока непонятно, и какова была цель, тоже не ясно», — отметил сенатор.

Ранее иранское агентство Mehr со ссылкой на источники сообщило о том, что американская военная база в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению. При этом в материале не уточняется, кто конкретно обстрелял американскую базу. По данным источников, атака производилась с применением минометного огня.

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