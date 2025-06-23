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11:28, 23 июня 2025Россия

В России призвали родителей-мигрантов обучать детей русскому языку

Калужский губернатор Шапша призвал родителей обучать детей-мигрантов языку
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России родители-мигранты должны сами обучать своих детей русскому языку. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ), его цитирует РИА Новости.

По словам Шапши, после принятия закона об обязательном экзамене для детей мигрантов при поступлении в российские школы, который был разработан в Калужской области, у родителей появился серьезный стимул готовить своих детей к школе.

«Это должны делать все, кто к нам приезжает, если они хотят учиться в наших школах. Это происходит во всем мире… Это дело родителей, они обязаны об этом заботиться. Я считаю, что, если ребенок не знает русского языка, и он не прошел эти тесты… родители должны нести ответственность за ненадлежащее воспитание и подготовку своих детей», — сказал Шапша.

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Он уверен, что оплачивать обучение своих детей мигранты должны из своего кармана. Образовательный процесс приезжих не должен быть проблемой российского налогоплательщика, добавил он.

В России с 1 апреля запрещается зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, а также проверки легальности их нахождения на территории страны. Демограф Юрия Флоринская, комментируя новые правила, назвала такую меру вредной и несправедливой. Похожее мнение высказал и профессор НИУ ВШЭ Даниил Александров — он в беседе с «Лентой.ру» заявлял, что страна заинтересована в социализации детей мигрантов в школах, а не в неформальных кругах. Он также добавил, что именно те дети, которые были исключены из системы образования, имеют гораздо больше шансов стать радикалами.

ЖЗЛ
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