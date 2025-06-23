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04:15, 23 июня 2025Бывший СССР

Военкоры раскрыли подробности ночных ударов по Киеву

RusVesna: Всю ночь удары фиксируются в районе аэропорта Жуляны и завода Антонова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Всю ночь удары фиксируются в районе аэропорта Жуляны с позиционным районом ЗРК Patriot и завода Антонова в Киеве. Подробности атаки раскрыл Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Также налет идет на ряд объектов на левом берегу Киева. В Соломенском, Святошинском и Дарницком районах пожары», — утверждается в публикации. По словам военкоров, удары наносятся ракетами.

Ранее сообщалось, что украинская столица подверглась мощному налету ударных дронов-камикадзе «Герань-2». В Киеве после ударов начались пожары. По утверждению военкоров, после беспилотников по целям ударили ракеты.

Также появилась информация о том, что на Украине в результате налета дронов загорелся Белоцерковский механический завод. Расположенное в Киевской области стратегическое предприятие полностью охватил огонь.

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