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08:00, 23 июня 2025Из жизни

Запрещенная порнозвезда Бонни Блю объяснила свое отличие от других порномоделей

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Порнозвезда Бонни Блю прокомментировала запрет своего аккаунта на OnlyFans. Об этом сообщает издание The Tab.

Бонни Блю возмутило, что OnlyFans не стал банить аккаунты ее подражательниц. При этом, по ее словам, вся разница в том, что после секс-марафонов не приходится ехать в больницу или рыдать перед камерой.

Они решили, что у меня «опасный контент», хотя я — единственный человек с подобным контентом, которому никогда не приходилось выступать с заявлениями о госпитализации из-за небезопасных условий. И публичные разъяснения своей грусти после таких мероприятий я тоже не давала, в отличие от некоторых других, которым позволили остаться на OnlyFans. Главное отличие между мной и другими в том, что я успешнее, и после моих марафонов у меня не текут слезы или кровь, потому что я знаю свой организм и свои возможности

Бонни Блю
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Хотя Бонни Блю не называет имен, очевидно, что речь идет о порномоделях Энни Найт и Лили Филлипс. В мае Найт попала в больницу с кровотечением после секса с 583 мужчинами за шесть часов. Лили Филлипс плакала после секс-марафона со 101 мужчиной за сутки.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю навсегда заблокировали на платформе OnlyFans. Причиной стал анонс ее нового проекта, который она назвала «Контактным зоопарком».

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