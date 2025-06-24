Охранник аэропорта Москвы взбудоражил россиянок

Mash: 23-летний охранник аэропорта Внуково обзавелся толпой фанаток

Охранник московского аэропорта Внуково попал на видео модельного агентства и взбудоражил россиянок. Ролик с молодым человеком завирусился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратил внимание Telegram-канал Mash.

По данным источника, 23-летний житель Уфы Игнатий приехал в столицу во время учебы в школе. После армии он устроился на работу охранником во Внуково.

В мае видео с Игнатием появилось в соцсетях и набрало два миллиона просмотров. Молодой человек быстро стал популярным и обзавелся толпой фанаток, которые желали с ним познакомиться. Кроме того, модельные агентства массово начали предлагать россиянину сотрудничество. Однако от предложений и тех, и других Игнатий отказывался.

Журналисты издания выяснили, что у нового героя соцсетей есть возлюбленная Анастасия, которая оказалась против его модельной карьеры. Она призналась, что познакомилась с Игнатием шесть лет назад в метро, спутав его с популярным TikTok-блогером Даней Милохиным.

Через полгода после знакомства Анастасия случайно встретила молодого человека в аэропорту, когда тот был на смене. Вскоре они начали встречаться и в 2024 году поженились. По словам Игнатия, любовь девушки помогла ему справиться с депрессией после болезненного разрыва с экс-возлюбленной.

Ранее в соцсетях появился ролик с бортпроводником «Аэрофлота» Даниилом, который вскоре после этого был назван самым красивым мужчиной российской авиации. «Когда турбулентность началась уже на земле», — шутили пользовательницы.

