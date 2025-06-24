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15:42, 24 июня 2025Ценности

Россиянин случайно купил роскошные кроссовки за 3900 рублей

Житель Калуги Сергей случайно купил роскошные кроссовки Adidas за 3900 рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Adidas

Житель Калуги Сергей случайно купил роскошные кроссовки Adidas в секонд-хенде за 3900 рублей. Соответствующий материал публикует Telegram-канал Mash.

Россиянин приобрел изделия и выяснил, что их реальная стоимость составляет 30-40 тысяч долларов (2,4-3,1 миллиона рублей). Так, мужчина поделился фото кроссовок в чате любителей секонд-хендов, а затем по QR-коду подтвердил оригинальность товара.

Помимо этого, покупатель связался с представителями Adidas в Германии и узнал, что его приобретение является тестовой парой Adidas MOSKVA ZIL ZX500, которая никогда не выходила и не выйдет в продажу в России.

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По данным сотрудников марки, данная пара кроссовок с двумя полосками и стелькой, посвященная хоккею, разрабатывалась специально для российского рынка. Однако в феврале 2022 года от идеи отказались. Несколько тестовых пар сперва остались у бывших сотрудников, затем переместились в местные секонд-хенды.

Известно, что аналогичные кроссовки уже нашли и выкупили в Костроме и Ярославле.

В апреле девушка удивилась содержимому сумки через год после ее покупки. Блогерша приобрела кожаный аксессуар французского люксового бренда Longchamp.

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