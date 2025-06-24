Суд не стал исключать лидера «Касты» из списка иноагентов

Суд Москвы отказался исключать лидера «Касты» Влади из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать одного из лидеров рэп-группы «Каста» Владислава Лешкевича (Влади) (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) из перечня иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.

«В удовлетворении искового заявления истца отказать», — заявил судья.

Ранее Влади обжаловал в московском суде статус иностранного агента.

Лешкевич был признан иноагентом в январе текущего года. Утверждается, что причиной его внесения в реестр стало «активное создание и распространение материалов иноагентов, а также распространение ложной информации о принимаемых властями России решениях».