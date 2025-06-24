Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:16, 24 июня 2025Путешествия

У пассажиров и членов экипажа внезапно закружилась голова во время полета в Индию

У нескольких пассажиров Air India началась тошнота во время полета в Индию
Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: John McArthur / Unsplash

Несколько пассажиров и членов экипажа авиакомпании Air India внезапно почувствовали недомогание во время полета в Индию. Подробностями истории поделился портал Aviation A2Z.

В понедельник, 23 июня, на рейсе из Лондона в Мумбаи у пяти путешественников и двух сотрудников перевозчика закружилась голова и началась тошнота в разное время полета. В пресс-службе Air India рассказали, что после посадки их отправили в медицинское учреждение аэропорта для обследования, а позже выписали.

Материалы по теме:
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022

Авиакомпания начала расследование и уведомила Генеральный директорат гражданской авиации (DGCA) Индии. Причины недомогания пассажиров и членов экипажа не разглашаются.

Ранее у двух пассажиров летевшего в Москву самолета обнаружили неизвестное инфекционное заболевание. У них начались упорная рвота и диарея.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Нетаньяху с просьбой

    Суд не стал исключать лидера «Касты» из списка иноагентов

    Жительница Петербурга впала в кому после посещения фитнес-клуба

    Москвичам дали прогноз по купальному сезону

    Власти начали рекомендовать обновить Windows

    Полковник назвал российские средства против ракеты ВСУ «Нептун»

    Раскрыты особенности выпущенной ВСУ по России ракеты «Нептун»

    Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

    Проржавевший фургон Пригожина заметили во дворе отеля в российском городе

    Зеленский оценил возможности Украины в производстве дронов и пожаловался на нехватку денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости