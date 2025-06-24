У пассажиров и членов экипажа внезапно закружилась голова во время полета в Индию

У нескольких пассажиров Air India началась тошнота во время полета в Индию

Несколько пассажиров и членов экипажа авиакомпании Air India внезапно почувствовали недомогание во время полета в Индию. Подробностями истории поделился портал Aviation A2Z.

В понедельник, 23 июня, на рейсе из Лондона в Мумбаи у пяти путешественников и двух сотрудников перевозчика закружилась голова и началась тошнота в разное время полета. В пресс-службе Air India рассказали, что после посадки их отправили в медицинское учреждение аэропорта для обследования, а позже выписали.

Авиакомпания начала расследование и уведомила Генеральный директорат гражданской авиации (DGCA) Индии. Причины недомогания пассажиров и членов экипажа не разглашаются.

Ранее у двух пассажиров летевшего в Москву самолета обнаружили неизвестное инфекционное заболевание. У них начались упорная рвота и диарея.