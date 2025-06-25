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01:20, 25 июня 2025Мир

Белый дом обсудит удары по Ирану

Спикер Джонсон: Администрация Трампа проведет закрытый брифинг по атаке на Иран
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Закрытый брифинг для членов Палаты представителей состоится в пятницу, 27 июня. На нем будут обсуждаться удары США по Ирану и ирано-израильский конфликт в целом, сообщил в социальной сети X спикер палаты Майк Джонсон.

«Я только что получил подтверждение в Белом доме, что секретный двухпартийный брифинг для всех членов Палаты представителей теперь состоится в пятницу», — написал чиновник.

По его словам, на брифинге будут присутствовать высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа. Они представят всю последнюю информацию касательно конфликта Израиля и Ирана. Спикер Палаты представителей отметил, что подробности он сообщит позднее.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». Позднее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против исламской республики не завершена, но пока фокус смещен на Газу.

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