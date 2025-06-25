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13:45, 25 июня 2025Силовые структуры

Исповедующего дзен-буддизм программиста приговорили к 8 годам за один пост об армии России

В Москве суд приговорил к 8 годам программиста за фейки о Российской армии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Преображенский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима исповедующего дзен-буддизм программиста Илью Васильева. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

51-летнего жителя столицы признали виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»). Васильев свою вину не признал. «Вменять буддисту мотив ненависти — это как утверждать, что газета намокла в огне», — заявил он.

25 декабря 2022 года Васильев опубликовал пост на английском языке на своей страничке в одной из социальных сетей. По версии следствия, он содержал заведомо ложную информацию о действиях Российской армии.

Ранее Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти годам и двум месяцам лишения свободы общественницу за распространение фейков о Российской армии.

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