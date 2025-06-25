Новые смертельно опасные вирусы были зафиксированы в Китае

PLOS Pathog: В провинции Юньнань ученые обнаружили два новых хенипавируса

У летучих мышей в китайской провинции Юньнань ученые обнаружили два новых хенипавируса — близких родственников вирусов Хендра и Нипах, которые вызывают смертельные заболевания у человека. Исследование опубликовано в журнале PLOS Pathogens и стало первым, подтвердившим присутствие полных геномов таких вирусов в тканях летучих мышей на территории Китая.

В рамках работы была проанализирована инфекционная нагрузка в почках 142 летучих мышей десяти видов. Один из новых вирусов оказался наиболее близким по структуре к известным хенипавирусам — возбудителям с летальностью до 75 процентов. Оба вируса были найдены у мышей, живущих рядом с фруктовыми садами и деревнями, что вызывает обеспокоенность возможностью заражения через загрязненную мочой пищу.

Кроме вирусов, в образцах обнаружены ранее неизвестные бактерии и паразиты, в том числе новый вид простейших — Klossiella yunnanensis. Исследователи подчеркивают важность комплексного изучения микробиома внутренних органов летучих мышей, поскольку именно такие участки могут быть источником новых зоонозов — инфекций, передающихся человеку от животных.

Ранее стало известно, что потепление в Арктике может пробудить «зомби-вирусы» — древние патогены, способные выживать в вечной мерзлоте десятки тысяч лет. Их активация может стать источником новых вспышек заболеваний.