Пельш заступился за пошутившую о Рогозине команду КВН

Телеведущий Пельш заступился за команду КВН «Негоден», пошутившую о Рогозине

Телеведущий Валдис Пельш отреагировал на заявление бывшего главы «Роскосмоса», сенатора Дмитрия Рогозина, который пригрозил пошутившей о нем команде КВН «Негоден» отправкой в зону специальной военной операции (СВО). В разговоре с изданием «Подъем» он заступился за кавээнщиков.

Пельш признался, что не понимает претензий экс-главы «Роскосмоса». «В чем проблема у господина Рогозина? В обостренном восприятии? У каждого человека свое восприятие юмора. Если ему не понравился этот юмор, он может сказать, что ему не понравилось», — высказался он и добавил, что считает неудачной шуткой угрозы сенатора отправить участников телеигры на фронт.

Телеведущий добавил, что в этой ситуации он находится на стороне кавээнщиков. «Мне команда ["Негоден"] нравится. Команда веселая, со своим лицом», — подчеркнул Пельш.

23 июня Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент выступления команды КВН «Негоден», в котором прозвучала шутка о нем. Он назвал ее неудачной, несмешной и пошлой и пригрозил двум участникам команды отправкой на СВО. «К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили», — добавил экс-глава «Роскосмоса». Позднее сенатор заявил, что кавээнщики его больше не интересуют «в силу их интеллектуальной незрелости». «Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет», — написал он.

Шутка о Рогозине прозвучала во время третьей игры 1/4 финала Высшей лиги КВН, трансляция которой велась на Первом канале 14 июня. Номер был посвящен отправке в 2045 году космонавта в другую галактику на поиск планеты, пригодной для жизни. После того как девушка призналась ему в любви, космонавт заявил, что останется на Земле. «Парень, ты чего, космос на телку не меняют!» — ответил ему другой герой номера. «Это кто сказал?» — спросил космонавт. «Это было в докторской [диссертации] Рогозина», — уточнил собеседник. После этого в зале раздались аплодисменты.