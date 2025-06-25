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18:47, 25 июня 2025Силовые структуры

Стрелявший в директора российского колледжа бизнесмен арестован

Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора колледжа в Тульской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Тульской области»

Советский районный суд Тулы отправил под стражу бизнесмена, обвиняемого в расправе над директором Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александром Архиповым и его адвокатом Евгением Аксеновым. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 23 августа.

По версии следствия, 23 июня подозреваемый предложил Архипову и Аксенову съездить до поселка Майского, где он якобы вернет долг в несколько миллионов рублей. В реальности мужчина не хотел возвращать эти деньги. Поэтому по пути он, находясь на заднем сиденье машины, выстрелил им обоим в голову и скрылся с места преступления.

В тот же день мужчин обнаружили в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая с огнестрельными ранениями. Стрелка задержали 24 июня.

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