Стрелявший в директора российского колледжа бизнесмен арестован

Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора колледжа в Тульской области

Советский районный суд Тулы отправил под стражу бизнесмена, обвиняемого в расправе над директором Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александром Архиповым и его адвокатом Евгением Аксеновым. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 23 августа.

По версии следствия, 23 июня подозреваемый предложил Архипову и Аксенову съездить до поселка Майского, где он якобы вернет долг в несколько миллионов рублей. В реальности мужчина не хотел возвращать эти деньги. Поэтому по пути он, находясь на заднем сиденье машины, выстрелил им обоим в голову и скрылся с места преступления.

В тот же день мужчин обнаружили в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая с огнестрельными ранениями. Стрелка задержали 24 июня.