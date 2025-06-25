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10:18, 25 июня 2025Наука и техника

Армия России получили партию Су-35С

«Ростех» передал российской армии партию истребителей Су-35С
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» передала Минобороны России очередную партию новых истребителей Су-35С. Об этом говорится в сообщении компании.

Партию новых боевых машин передала Минобороны РФ Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в «Ростех». Принимавшие истребители поколения 4++ Су-35С летчики ВКС России поблагодарили сотрудников завода за вклад в обеспечение обороноспособности страны.

Истребители предназначены для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов. Су-35С могут работать в сложных погодных условиях и на больших удалениях от аэродрома базирования. Это не первый случай передачи новых боевых машин армии — 12 мая Минобороны России также получило от ОАК партию Су-35С.

«Военные летчики дают высокую оценку характеристикам Су-35С. В ходе СВО самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе», — заметил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков. По его словам, отечественные машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в российские войска партию новейших мини-ракет для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». «Партия мини-ракет в рамках государственного оборонного заказа отгружена Минобороны России», — заметили представители холдинга.

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