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15:56, 25 июня 2025Россия

В Госдуме назвали заброс в Москву шпионов из Молдавии работой по украинскому сценарию

Депутат Госдумы Аршинова: Молдавия перешла черту, забросив агентов в Москву
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Забросив своих шпионов в Москву, власти Молдавии официально перешли красную черту. Об этом заявила депутат Госдумы Алена Аршинова в беседе с РИА Новости.

Парламентарий назвала действия агентов республики на территории России системной работой, выполненной по украинскому сценарию. По ее словам, Киев практикует шпионаж, использование фальшивых паспортов и попытки устранения оппозиции за рубежом.

Аршинова также напомнила, что уже неоднократно указывала на то, что Молдавия фактически отбросила прописанный в ее Конституции нейтралитет и постепенно втягивается в инфраструктуру НАТО. Теперь, по ее мнению, доказательства этого лежат на поверхности. «Ну что ж, теперь у этих горе-разведчиков будет прекрасная возможность "подтянуть" свой русский язык и ближе познакомиться с нашей природой, изучая спилы хвойных деревьев», — заключила депутат.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве агентов молдавской разведки. Как выяснили силовики, шпионы выполняли задание, направленное против безопасности России.

В свою очередь, задержанные признались, что в 2023 году их завербовал агент службы безопасности и разведки Республики Молдовы Александр Сырбу. Пройдя обучение по проведению тайниковых операций и сбору информации о России, в апреле 2025 года они получили задание в Москве.

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