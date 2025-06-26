Американка тайком сдала свой огромный дом родственникам и друзьям

Пользовательница Reddit с ником Brave-Company2867 рассказала о том, как случайно сдала в аренду свой большой дом родственникам и друзьям. Никто из них не знал, что она — настоящий владелец жилья.

Автор рассказала, что успела купить дом с несколькими комнатами и уютными чердаком и подвалом прямо перед пандемией COVID-19. Она заплатила за него меньше его реальной стоимости из-за того, что предыдущий владелец торопился закрыть сделку. Коронавирус и связанные с ним ограничения сильно ударили по двум сестрам рассказчицы, поэтому она предложила им арендовать в доме по комнате. Вскоре после этого в дом заселились подруга одной из сестер со своим бойфрендом, а также шапочный знакомый автора.

Все они исправно платили за аренду, оставляя чеки владелице дома, при этом в них никогда не заполнялось поле с именем получателя. Вскоре еще один знакомый арендаторов поинтересовался, нет ли в доме еще одной комнаты. Она была, но ею оказалось помещение, используемое автором поста в качестве личного офиса. Отказ девушки предоставить эту комнату еще одному постояльцу вызвал удивление у ее сестер — они предложили перенести офис в спальню, что бы кто-то другой оплачивал аренду комнаты.

Сестры были поражены, когда выяснилось, что в переносе нет смысла, поскольку рассказчица не платит за аренду помещения, потому что оно принадлежит ей. Как выяснилось, лишь один постоялец из всех удосужился прочитать арендное соглашение. Остальные же были уверены, что автор темы сама сняла дом, а потом помогла заселиться им. После этого друзья женщины потребовали снизить размер платы, а ее родственники вовсе заявили, что должны жить в доме бесплатно, поскольку с членов семьи деньги брать нельзя. Однако и те, и другие получили отказ.

Ранее другой пользователь Reddit купил дом и заподозрил, что на его чердаке кто-то живет. На него он заглянул лишь спустя пару дней после покупки и обнаружил там импровизированное место для сна.