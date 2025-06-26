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13:17, 26 июня 2025Экономика

Депутаты Госдумы попросили разрешить беспилотные такси в России

Лидер партии «Новые люди» Нечаев попросил разрешить беспилотные такси в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

По всей России следует разрешить использование беспилотных такси, потому что это позволит «быстро заменить мигрантов на автоматизированные технологии». С таким предложением в правительство обратились лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и депутат Госдумы Антон Ткачев, сообщает РИА Новости.

По их мнению, беспилотные автомобили смогут обеспечить более высокий уровень безопасности для граждан, так как в текущих условиях многие водители такси в России работают нелегально или на условиях, не соответствующих трудовому законодательству, что создает риски.

Депутаты напомнили, что в ряде городов доля мигрантов, работающих в такси, достигает 40 процентов, а это сопровождается увеличением количества преступлений.

Какие именно беспилотные автомобили предполагается использовать, депутаты не уточнили. В настоящее время испытания подобных технологий проводятся в США и Китае, но в ограниченном масштабе.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, также представляющий партию «Новые люди», заявил о поступившей в МИД России просьбе о предоставлении американскому предпринимателю Илону Маску политического убежища в стране на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом. В дипломатическом ведомстве опровергли эту информацию, попросив обращаться за деталями к автору сообщения.

Маск является одним из главных сторонников идеи беспилотных такси. В июне его автопроизводитель Tesla объявил о запуске соответствующего проекта в Остине. Движение ведется в ограниченном режиме и только в дневное время. Стоимость любой поездки составляет 4,20 доллара.

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