Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пройдет экспертизу на вменяемость

Бросивший ребенка об пол в Шереметьево белорус пройдет экспертизу на вменяемость

Уроженец Белоруссии, бросивший об пол в аэропорту Шереметьево двухлетнего ребенка, пройдет экспертизу для определения вменяемости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ СК по Московской области.

По данным ведомства, по делу уже назначен ряд экспертиз, в том числе химическая, техническая и судебно-медицинская. Кроме того, планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что мужчина пробудет под стражей до 25 августа. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

24 июня гражданин Белоруссии прилетел из Каира в аэропорт Шереметьево. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку. Турист схватил мальчика на руки, а затем внезапно кинул на пол.

Сейчас ребенок находится в реанимации на ИВЛ в медикаментозном сне.