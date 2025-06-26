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10:31, 26 июня 2025Забота о себе

Диетолог предупредила об опасных способах приготовления кофе

Диетолог Патрик: В приготовленном без фильтрации кофе больше вредных веществ
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dani / Unsplash

Диетолог Ронда Патрик заявила, что кофе в зависимости от способа приготовления меняет свои свойства. Опасные способы варить кофе она перечислила в видео, опубликованном в социальной сети X, пишет Daily Mail.

Патрик отметила, что благодаря полифенолам кофе уменьшает риск деменции и может предотвращать повреждения ДНК, которые являются предшественниками рака. В то же время в напитке присутствуют жирорастворимые дитерпены, которые, наоборот, повышают риск онкологических заболеваний.

Диетолог назвала опасными любые методы приготовления кофе, во время которых кипяток контактирует с пластиковыми предметами, так как это провоцирует образование токсичных веществ. Она посоветовала учитывать это, выбирая кофе-машину и заваривая кофе в капсулах. Также Патрик предупредила, что концентрация вредных веществ больше, если кофе приготовлен без фильтрации. Например, в турке или заварен в френ-прессе.

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