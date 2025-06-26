Двое подростков пострадали при взрыве баллона с газом в российском регионе

В Калининграде двое подростков пострадали при взрыве баллона с газом

В Калининграде двое подростков пострадали при взрыве баллона с газом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, ЧП случилось в городском парке. Подростки подожгли найденные ими ящики — в одном из них, по предварительным данным, и оказался баллон.

После взрыва газа обоих пострадавших госпитализировали. При поступлении в стационар врачи диагностировали у них ожог 50 и 70 процентов тела.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в городе Ивдель Свердловской области. По предварительным данным, жертвами стали два человека. Также в пятиэтажке обрушились перекрытия.