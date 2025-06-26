Юморист и креативный продюсер телешоу Comedy Club на канале ТНТ Гарик Харламов напугал фанатов новыми снимками. Соответствующая публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летний артист разместил серию черно-белых кадров, на которых был запечатлен в футболке, бомбере и штанах. Помимо этого, шоумен надел бейсболку.

Однако размещенные фото взволновали фанатов, которые предположили в комментариях под постом, что он ушел из жизни. «Непривычно мрачно», «Гарик, уволь того, кто делал эти фотографии. Это похоронные фотографии...», «Больше так не делай!», «Испугался», «Вечная память», — написали они.

В ноябре 2024 года Гарик Харламов раскрыл план похудения на 10 килограммов. Комик признавался, что рассчитывает сбросить вес, чтобы чувствовать себя лучше.