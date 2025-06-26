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22:54, 26 июня 2025Спорт

Канадский хоккеист назвал любимый российский ритуал

Канадский хоккеист «Динамо» Броссо заявил, что любит ходить в баню в России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Девин Броссо

Девин Броссо. Фото: Robert Broger / SEPA.Media /Getty Images

Канадский нападающий московского «Динамо» Девин Броссо назвал любимый российский ритуал. Его слова приводит Sport24.

Хоккеист заявил, что впечатлен русской баней. Он назвал действо аутентичным и культурно окрашенным. «В бане есть различные ритуалы, которые я не встречал до этого. Например, когда тебя парят вениками», — поделился подробностями Броссо.

Броссо выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2022 года. До «Динамо» он играл за китайский «Куньлунь» и хабаровский «Амур».

Ранее канадский защитник клуба «Нефтехимик» Лука Профака назвал две удивившие его в России вещи. Хоккеист заявил, что его поразили баня и еда.

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