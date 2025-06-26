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10:03, 26 июня 2025Путешествия

Китаец привез в Россию 190 ботинок на правую ногу и заинтересовал таможенников

На таможне в Кольцово задержали гражданина Китая со 190 ботинками на правую ногу
Алина Черненко

Фото: Уральское таможенное управление

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержали гражданина Китая, который привез в Россию более ста полупар обуви. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

Пассажир, прилетевший из Пекина с текстильными чемоданами общим весом 61 килограмм, заинтересовал уральских таможенников. Они нашли в его багаже 190 полупар ботинок на правую ногу различных оттенков, материалов и размеров.

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Китаец признался, что собирался продавать образцы обуви на рынке Екатеринбурга. С таможенными правилами он не был знаком, информационный стенд не видел и к инспектору не обращался.

В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Обувь отправили на товарную экспертизу. Началось административное расследование.

Ранее туристка прилетела из ОАЭ и оказалась под угрозой тюрьмы в России за попытку провоза драгоценного камня в носке. Ограненный природный алмаз был весом два карата.

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